السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم السبت 24-4-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد القطارات اليوم السبت 24-4-2021 ، نظرا لاستقلال القطارات يوميا للعمل والدراسة ايضا فانها تعتبر وسيلة مواصلات هامه لجميع الفئات العمرية والعملية ايضا.

وفي التقرير القادم تنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الجمعة 24-4-2021 ، كالاتي:-

 

مواعيد القطارات اليوم السبت 24-4-2021

 

مواعيد القطارات المميزة

 

قطار رقم 277 مطور 

يبدأ في التحرك في الساعة 7:10 من الزقازيق، ويصل المنصورة في الساعة 9:20.

 

قطار رقم 291 مطور

يقوم من القاهرة في تمام الساعة 15:50، ويصل الزقازيق بتمام الساعة 18:45.

 

قطار رقم 1916 فرنساوي

يقوم من المنصورة الساعة 8:30 ويصل القاهرة الساعة 11:00.

 

قطار رقم 1917 

ينطلق من القاهرة الساعة 16:35 ويصل المنصورة الساعة 19:10.

 

قطار رقم 1970 مكيف إسباني

يقوم بورسعيد الساعة 5:00 ويصل القاهرة الساعة 8:55.

 

قطار رقم 1971 مكيف أسباني

يتحرك من القاهرة الساعة 16:25 ويصل بورسعيد الساعة 16:25.

 

مواعيد قطارات اسكندرية ( وجه بحري )

قطار قم 1208 مميز

موعد القيام الساعة 13:08 من دمنهور، ويصل القاهرة الساعة 15:35.

 

قطار رقم 914 مكيف

يقوم من الإسكندرية الساعة 13:00 ويصل القاهرة الساعة 16:20.

 

قطا رقم 18 مميز

موعد القيام الساعة 13:10 من الإسكندرية، وصل القاهرة الساعة 17:15.

 

قطار رقم 916 VIP

موعد القيام الساعة 14:00 من الإسكندرية ويصل القاهرة الساعة 16:30.

 

قطار رقم 586 مكيف ومميز

موعد التحرك الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

 

قطار رقم 24 مميز

موعد القيام من الإسكندرية الساعة 14:25، ويصل القاهرة الساعة 18:40.

 

مواعيد قطارات الصعيد ( وجه قبلي )

قطار رقم 158

يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.

 

قطار رقم 983 مكيف

يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

 

قطار رقم 891 مكيف

يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

 

قطار رقم 157 مميز 

يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

 

قطار رقم 976 VIP

موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

 

قطار رقم 832 مميز 

موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

 

قطار رقم 777 مميز

موعد تحركه من سوهاج الساعة 4:00 م يصل القاهرة الساعة 12:30 ص.

 

قطار رقم 935 مكيف

يقوم من الأقصر الساعة 12:40 ويصل القاهرة 22:05.

 

قطار رقم 81 مميز

يقوم القطار من أسوان الساعة 9:30 ويصل القاهرة الساعة 1:05.

 

قطار رقم 987 مكيف

يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

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