سعر اليورو الأوروبى فى الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه المصري، في الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي في الأسواق المصرية اليوم السبت 24-4-2021

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات اليوم ليصل، إلى مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس، عند مستوى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند أدنى مستوى في السوق، ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع، وعرض أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي، عند 18.82 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم في بنك مصر، 18.78 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

وتداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 18.77 جنيه للشراء ، و18.94 جنية للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك الإسكندرية في تعاملات اليوم، عند 18.77 جنيه للشراء ، 18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولي

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 18.79 جنيه للشراء ، و 18.98 جنية للبيع .

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي الدولي

وفى البنك العربي الأفريقي الدولي عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.80 جنيه للشراء ، و18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في داخل بنك فيصل الإسلامي، عند مستوى 18.78 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك أبوظبي الأول

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بنك أبوظبي الأول، عند 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.