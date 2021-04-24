حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية السبت 24 أبريل 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم السبت 24 أبريل 2021 على النحو التالي:

الأسد

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، وذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.

القوس

مهنياً: من الضروري أن تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب أو تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول أن تضبط أعصابك.

عاطفياً:عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه.

صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.

الحمل

مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله.

صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياه، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.