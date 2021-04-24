خبير تغذية: دول العالم اتجهت للصيام لفقدان الوزن

قال شريف ناجية خبير التغذية الرياضية، إن شهر رمضان فرصة ذهبية لتقليل الوزن بشكل كبير، موضحًا أن الصيام يساعد على التخلص من بعض العادات الغذائية السيئة التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم طول العام.

وأضاف ناجية، فى تصريحات خاصة للدستور، أن الصيام يساهم في إزالة السموم وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مرضى الضغط، كما يقلل من نسبة السكر فى الدم، كما يساعد على علاج الالتهابات، لافتًا إلي أن الصيام له دور كبير في تحفيز الجسم على إفراز هرمون النمو وهو ما يحافظ على العضلات أكثر ويدفع الجسم للإعتماد على مخزونه من الطاقة من خلال حرق الدهون خاصة فى آخر ٣ ساعات من الصيام.

متابعًا، إن كافة دول العالم تأكدت بعد إجراء عدة دراسات وأبحاث أن الصيام وسيلة هامة لفقدان الوزن بشكل صحي، لذا اعتمدت كثير من دول العالم على فكرة الصيام المتقطع والذي يتم تقسيمه على ٣ مراحل كل مرحلة تتضمن ٨ ساعات، من بينهم ٨ ساعات صيام و٨ ساعات نوم و٨ ساعات تناول للطعام الصحي، وهو الأكثر الأنظمة الصحية المناسبة لكافة مرضي الأمراض المزمنة ومن يرغب فى الصيام بشكل صحي وسليم.

وأوضح شريف ناجية، إن هناك بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها الكثير منا خلال شهر رمضان تقلل من فرص فقدان الوزن، والتي تتمثل أهمها فى تناول العصائر بكميات كبيرة والمحلى بالسكر، وكذلك تناول الدهون بكميات مختلفة من خلال تنوع الأطعمة، لافتا إلي أن يجب الوصول إلي نظام غذائي فى شهر رمضان يمكن الحفاظ على تنفيذه من خلال توفير الدعم النفسي وذلك بإستغلال رمضان للوصول للجسم المثالي وذلك يتوقف على بعض القرارات والتي تأتي فى مقدمتها الامتناع عن تناول السكريات خلال شهر رمضان.

مستكملا حديثه، ويجب تناول العصائر التي نرغب بها ولكن بوضع سكر دايت محلى، أما بالنسبة للأكل فأكد على إمكانية تناول كافة الأطعمة ولكن بكميات محددة من خلال وضوع الطعام فى طبق محدد وتناوله فقط دون إدخال مزيد من الطعام والابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية وتقليل نسبة النشويات وزيادة البروتين بدلا منها.