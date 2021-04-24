12 رمضان.. موعد آذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 24-4-2021
يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم 12 رمضان في القاهرة والمحافظات 24-4-2021 ، وذلك نظرا للشهر الكريم الذي نعيشه الآن.
وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم السبت 24-4-2021، موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات، حيث يقوم المسلمين الآن بمتابعه أوقات صلاة الفجر للأمساك عن الطعام وذلك في التقرير الآتي:-
موعد آذان صلاة الفجر اليوم السبت 24-4-2021 في القاهرة والمحافظات
- موعد آذان صلاة الفجر في القاهرة (3:46 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية (3:48 صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في طنطا (3:45صباحًا).
- موعد آذان صلاة الفجر في اسيوط ( 3:54 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في المنصورة ( 3:43 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في المنوفية (3:45 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 3:39 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في الغردقة (3:42 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في بنها ( 3:45 صباحًا ).
- موعد آذان صلاة الفجر في العريش ( 3:33 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في المحلة الكبرى (3:44 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في قنا (3:49 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:28 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 3:40 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 3:48 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 4:36 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم (3:49 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج (3:52 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في مرسي مطروح (3:58 صباحًا ).
- موعد أذان صلاة الفجر في الأقصر (3:50 صباحًا ).