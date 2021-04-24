12 رمضان.. موعد آذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 24-4-2021

يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم 12 رمضان في القاهرة والمحافظات 24-4-2021 ، وذلك نظرا للشهر الكريم الذي نعيشه الآن.

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعه اليوم السبت 24-4-2021، موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات، حيث يقوم المسلمين الآن بمتابعه أوقات صلاة الفجر للأمساك عن الطعام وذلك في التقرير الآتي:-

موعد آذان صلاة الفجر اليوم السبت 24-4-2021 في القاهرة والمحافظات