حريق بعقار فى منطقة المندرة بالإسكندرية

اندلع حريق بعقار بمنطقة المندرة بنطاق حى ثان المنتزة، وتمت السيطرة على الحريق من قوات الحماية المدنية، حيث لم يسفر عن وقوع خسائر أو إصابات.

وتلقت غرفة عمليات حي ثان المنتزة، أمس الجمعة، إشارة بشأن نشوب حريق بإحدى العقارات بشارع النبوي المهندس بالمندرة القبلية.

وكلف اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، مسؤولي الإدارات المعنية بالحي بالتوجه إلى مكان الحريق للمعاينة واتخاذ اللازم، وذلك برفقة الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من طابق أرضي متهالك وثلاثة طوابق علوية ، وغير مأهول بالسكان، والحريق ناتج عن وجود تجمعات للقمامة والمخلفات بالطابق الأرضي وهي المتسببة في إشتعال النيران، ولا يوجد أي خسائر أو إصابات، وتم السيطرة على الحريق وعمل اللازم من خلال فريق الدفاع المدني.



وكان قد شب منذ عدة أيام، حريق هائل بمطعم وكافية، بمنطقة كيلوبترا بكورنيش الإسكندرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة، بواسطة 5 سيارات إطفاء.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغا يفيد بإندلاع حريق بعقار بطريق الكورنيش في منطقة كليوباترا، وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين من الفحص نشوب حريق بكافيتريا بالطابق الأرضي بالعقار بسبب ماس كهربائي.



وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل دون وقوع إصابات، حيث تمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق وتحرر محضر اللازم بالواقعة.



وعلى صعيد آخر، أجرى حى ثان المنتزه مساء الجمعة حملة رقابية، ووفقا لتعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة، بردع المحال التجارية المخالفة والباعة الجائلين التي تعوق السير في حرم الطريق العام بنطاق الحي.

وشنت الإدارات المعنية بالحي حملة مكبرة، حيث تم رصد العديد من الاشغالات من قبل المقاهي والمحال التجارية، بخط سير الحملة (شارع ملك حفني بحري ، شارع سليمان الفارسي بمنطقة العصافرة بحري، شارع جمال عبد الناصر)، و تم رفع كافة الاشغالات والتحفظ على تلك المضبوطات، وفتح السير بنطاق الحملة.

حريق بعقار بحي المنتزه

حريق بعقار بحي المنتزه