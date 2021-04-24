محافظ مطروح يكرم أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر من أبناء سيوة

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عددًا من أبطال أبناء واحة سيوة الذين شاركوا في حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة مع منحهم شهادات التقدير وشكر لدورهم البطولي والتاربخي مقدمًا لهم التحية والتقدير خلال احتفالية يتم تنظيمها بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان السادس من أكتوبر المجيدة ١٩٧٣.



وألقي الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير عام أوقاف مطروح كلمة أوضح فيها فضل الدفاع عن الوطن والذود عن ترابه، وفضل الشهادة، وأهمية حرب أكتوبر.

ووجه البطل عثمان بصيص بكرين من أبطال أكتوبر الشكر إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه وتقديره مع الحرص على تكريمهم، مؤكدًا أنهم كانوا وما زالوا في أي موقع فداء لوطنهم الغالي مصر.

و بلغ عدد المكرمين 14 بطل وهم: ملازم أول محمد على أحمد صالح، م. على محمد عمر باغي، المرحوم معرف على باغي، عبدالله احمد عبدالنبى جيرى، همام يوسف احمد، عبدالسلام ابراهيم احمد، عثمان بصيص بكرين، محمد عثمان سعيد، اسماعيل عبدالوهاب عبدالمجيد، يوسف احمد سلامة، محمد رحيم عبدالقادر، بكرين عبدالله حيداوى، محمد بكرين منصور، يوسف أحمد قدورة " .

وكان بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

تضمنت البرقية: "يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.. سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي.

كما تضمنت البرقية: "فخورون بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار ".

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محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة

محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة

محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة

محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة

محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة

محافظ مطروح يكرم أبناء سيوة