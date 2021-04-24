حملة مكبرة لإحباط محاولة بناء بدون ترخيص فى الإسماعيلية

شن حي ثان الإسماعيلية حملة مكبرة لإحباط تجهيز صبة خرسانية للدور الرابع علوي بشارع السكة الحديد بدون ترخيص.

وكان اللواء مجدي عناني، سكرتير عام المحافظة، قاد حملة مكبرة، رافقه خلالها المهندس رمضان السيد رئيس حي ثان الإسماعيلية، عصر أمس الجمعة، لإحباط تجهيز صبة خرسانية.

وتم تنفيذ إزالة فورية للشدة الخشبية للدور الرابع علوي بشارع السكة الحديد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، كلف رئيس حي ثان قسم الإشغالات بقيادة محمد موسى رئيس القسم، وهاني صادق مسئول بالقسم، ومشاركة قسم المشروعات بقيادة حسين عسران رئيس القسم، وقسم رخص المحلات بقيادة أحمد عبيد رئيس القسم، وذلك بالتنسيق مع العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وتم إحباط محاولة استغلال عطلة الجمعة من أحد ملاك عقار في شارع السكة الحديد، قام بعمل الشدة الخشبية للأعمدة الدور الرابع علوي وتجهيز المواد والعمال، لتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية، لكن تم إحباط المحاولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت محافظة الإسماعيلية، تجربة جديدة في الأحياء، وهي «الجمع السكني للقمامة»، من المنازل بدلًا من تركها للمواطنين للتخلص منها بالطرق المختلفة، للحد من انتشار القمامة في الشوارع والقضاء عليها.

وقال المهندس محمود الصوري، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، إن تجربة تجربة «الجمع السكني للقمامة»، قد نجحت بعد أن بدأت في منطقة الحرفي، إحدى المناطق التابعة للحي، مشيرًا إلى أن هناك تفاعل كبير من الأهالي وإشادة بالخطوة، مؤكدًا أن عملية الجمع السكني جاءت بعد نجاح خطط الحي في رفع التراكمات والبؤر وتجميل المربعات الداخلية بين المساكن.

سيارات تمر لجمع القمامة

وأضاف رئيس حي ثالث بالإسماعيلية، أن سيارات وأطقم جمع القمامة الخاصة بالحي ستمر يوميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا للجمع من السكان مباشرة دون الحاجة إلى إلقاء القمامة في الشوارع، مشيرًا إلى أن منظومة النظافة الجديدة ستقلل من الضغط على صناديق القمامة، مؤكدًا أن متوسط جمع القمامة اليومي بالحي يصل إلي 150 طن تقريبًا.