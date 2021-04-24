حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 24 أبريل 2021
قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 24 أبريل 2021 على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.
عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله؟.
صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.
الثور
مهنياً: تتقدم مع معنويات مرتفعة وجرأة وانفتاح فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة
عاطفياً: تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، والسبب تصرفاتك الأخيرة التي دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة.
صحياً: التنبّه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جداً.
الجوزاء
مهنيا: يواجهك القمر من برج العذراء ويتحدث عن بعض الإرباك والمواجهات المحتملة مع بعض الفئات أو ربما تضطر لإجراء انفعالي هذا اليوم.
عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.
صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة
.
السرطان
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً.
صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.
الأسد
مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.
صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.
العذراء
مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.
عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.
صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.
الميزان
مهنياً: تحاصر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.
عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.
صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جرّاء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.
العقرب
مهنياً: تتحسن الانطباعات عن آدائك وأعمالك فتكون انطباعات ساحرة وجذابة تستوعب الأمور بسرعة وتكون إيجابي وبناء.
عاطفياً: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعية فقد تصل معه إلى النتيجة المرضية.
صحياً: لا توفّر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين.
القوس
مهنياً: من الضروري أن تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب أو تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول أن تضبط أعصابك.
عاطفياً: عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه.
صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.
الجدي
مهنياً: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء.
عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبراً على مضاعفة بذل جهودك.
صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.
الدلو
مهنياً: تستعيد قدرتك على التحكم في مجرى الأمور وستثبت للجميع أنك قادر على حماية موقعك بطريقة ذكية.
عاطفياً: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.
صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.
الحوت
مهنياً: لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية في وقتها قبل أن تتراكم عليك.
عاطفياً: راقب تصرفاتك جيدا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به.
صحياً: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيداً.