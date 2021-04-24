السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 24 أبريل 2021

الابراج اليومية
الابراج اليومية

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 24 أبريل 2021 على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله؟.

صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

الثور

مهنياً: تتقدم مع معنويات مرتفعة وجرأة وانفتاح فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة

عاطفياً: تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، والسبب تصرفاتك الأخيرة التي دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة.

صحياً: التنبّه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جداً.

 

الجوزاء

مهنيا: يواجهك القمر من برج العذراء ويتحدث عن بعض الإرباك والمواجهات المحتملة مع بعض الفئات أو ربما تضطر لإجراء انفعالي هذا اليوم.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة

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السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً.

صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.

 

الأسد

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح. 

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.

 

العذراء

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.

 

الميزان

مهنياً: تحاصر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.

عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.

صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جرّاء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

 

العقرب

مهنياً: تتحسن الانطباعات عن آدائك وأعمالك فتكون انطباعات ساحرة وجذابة تستوعب الأمور بسرعة وتكون إيجابي وبناء.

عاطفياً: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعية فقد تصل معه إلى النتيجة المرضية.

صحياً: لا توفّر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين.

 

القوس

مهنياً: من الضروري أن تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب أو تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول أن تضبط أعصابك.

عاطفياً: عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه.

صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك. 

 

الجدي

مهنياً: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء. 

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبراً على مضاعفة بذل جهودك.

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.

 

الدلو

مهنياً: تستعيد قدرتك على التحكم في مجرى الأمور وستثبت للجميع أنك قادر على حماية موقعك بطريقة ذكية.

عاطفياً: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

 

الحوت

مهنياً: لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية في وقتها قبل أن تتراكم عليك. 

عاطفياً: راقب تصرفاتك جيدا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به.

صحياً: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيداً.

الأبراج ابراج 24 ابريل جاكلين عقيقي خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي 10 رمضان

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