حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية السبت 24 أبريل 2021

قدمت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 24 أبريل 2021 على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: أنجز عملك بهدوء ولا تقصّر في واجباتك، قد تحتاج إلى قسط أكبر من السكينة فحاول أن تجدها وتغرف منها لأنّها سلاح قويّ وفعّال.

عاطفياً: أدعوك إلى معاملة الحبيب بلطف ونعومة، بعد برودة اللقاءات الأخيرة، من يدري كيف ستكون ردة فعله؟.

صحياً: يخشى من مشاكل في الجهاز العصبي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه.

الثور

مهنياً: تتقدم مع معنويات مرتفعة وجرأة وانفتاح فتستفيد من حظ مضاعف يرافقك لفترة طويلة

عاطفياً: تشهد الفترة المقبلة بعض التذمّر من الشريك، والسبب تصرفاتك الأخيرة التي دفعته إلى القيام بردة فعل حاسمة.

صحياً: التنبّه إلى نوعية المكونات في بعض الأطعمة ضروري جداً.

الجوزاء

مهنيا: يواجهك القمر من برج العذراء ويتحدث عن بعض الإرباك والمواجهات المحتملة مع بعض الفئات أو ربما تضطر لإجراء انفعالي هذا اليوم.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: تجنب التنقلات العملية غير الضرورية المتعبة أكثر مما هي مفيدة

.

السرطان

مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.

عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وتظهر النتائج سريعاً.

صحياً: لا مشاكل صحية عموماً هذا اليوم، وهذا دليل عافية فاطمئن.

الأسد

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: لا تعامل الشريك بجفاء، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: أنت معرّض للأزمات القلبية وارتفاع الضغط بسبب عصبيتك وقلقك، وأنت ليس من النوع الذي يهتم بصحته.

العذراء

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.

الميزان

مهنياً: تحاصر مشكلة قانونية، وتدرس بعض الظروف والأوضاع التي تجبرك على قبول بعض التصرفات من دون اعتراض.

عاطفياً: العصبية لن تفيدك مع الشريك، والطباع الحادّة نتيجتها توتر العلاقة بينكما وخلافات.

صحياً: تبدو قلقاً بعض الشيء جرّاء عوارض صحية مفاجئة أثرت في نفسيتك.

العقرب

مهنياً: تتحسن الانطباعات عن آدائك وأعمالك فتكون انطباعات ساحرة وجذابة تستوعب الأمور بسرعة وتكون إيجابي وبناء.

عاطفياً: حاول حل الإشكالات مع الحبيب بموضوعية فقد تصل معه إلى النتيجة المرضية.

صحياً: لا توفّر مخزون الطاقة الكبير الذي تتمتع به لاستعادة نشاطك وحيويتك المعهودتين.

القوس

مهنياً: من الضروري أن تهتم بكل التفاصيل فلا تتهرب أو تبتعد عن متطلبات العائلة والمسؤوليات المهنية حاول أن تضبط أعصابك.

عاطفياً: عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه.

صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.

الجدي

مهنياً: التصرف مع الآخرين بأدب ولياقة يكسبك المزيد من المصداقية وكسب ثقة الجميع بلا استثناء.

عاطفياً: ما كنت تتوقعه من الشريك لن يتحقق بالكامل، فتكون مجبراً على مضاعفة بذل جهودك.

صحياً: أنت عاشق للملذات وتعطي الكثير، لكن صحتك تستحق منك أن تعشق الاهتمام بها.

الدلو

مهنياً: تستعيد قدرتك على التحكم في مجرى الأمور وستثبت للجميع أنك قادر على حماية موقعك بطريقة ذكية.

عاطفياً: اصغِ إلى وجهة نظر الحبيب فقد تجد أنه على حق، ثق به أكثر ولا تشكك في تصرفاته.

صحياً: لا تهمل وضعك الصحي اعتقاداً منك أن الأمر لا يستحق، أنت مخطئ في هذه الناحية.

الحوت

مهنياً: لا تتخذ قراراتك عشوائياً قبل أن تستشير أشخاصاً ذوي خبرة، وحاول أن تنهي الأعمال الضرورية في وقتها قبل أن تتراكم عليك.

عاطفياً: راقب تصرفاتك جيدا فأنت تدرك أنك تزعج الحبيب، فحاول أن تعيد النظر اليوم في طبيعة علاقتك به.

صحياً: من الصحي والمفيد ممارسة المشي أو الركض أو اتباع نظام غذائي مدروس جيداً.