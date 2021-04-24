السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«يوسف الشريف يراهن على جمهوره».. لماذا تصدر بطل «كوفيد 25» التريند؟

يوسف الشريف
يوسف الشريف

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند تويتر بعد إعلان مواعيد مسلسله الجديد كوفيد ٢٥ والذي يبدأ عرضه في منتصف رمضان.

 

وغردت إيمان ياسر إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏مسلسل يوسف الشريف هيغطي على كل اللي موجود كالعادة".https://twitter.com/emannyaser22/status/1385604393739894791?s=19

 

وقال حمادة:"‏‎يوسف الشريف السنادي سايب كل واحد يعمل اللي هو عاوزه.. ويجي في نص رمضان..يقش كل حاجه ..معلم وعالمي وشابوه مقدما".
https://t.co/A7SzmFS2Hs‎
 

وعلقت هند:"‏شوف انا سايب الساحه من أول رمضان بس يوم ما هرجع فى نصه شوف هعمل ايه.. رهان يوسف الشريف على جماهيره ورهان الجماهير عل ابداع يوسف الشريف" https://t.co/CbbDdTds92‎
 

وعلق عمر الشاذلي:" ‏مسلسل ‎وفيد 25 للفنان يوسف الشريف ، يعرض بداية من يوم 16 رمضان"، مضيفا أنه “مسلسل خيال علمي يتحدث إصابة العالم بفيروس كوفيد 25 ويجعل المصابين يتحولون إلى زومبي”.

وأضاف يوسف الشريف من أنجح ممثلي مصر ويتميز باشتراطه ألا يلمس ممثلة في العمل ولا تلمسه ممثلة في العمل".
https://twitter.com/OmarElshazly92/status/1385640870893006851?s=19
 

أعلنت قناة ON، عن مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف على شاشتها، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث يعرض الساعة 12.30 صباحًا ويعاد الساعة 7 صباحًا و11.30 صباحاً، حيث يعرض العمل على قناتى ON والحياة خلال النصف الثانى من شهر رمضان الجارى.


مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

 

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن.

يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25 مسلسل كوفيد 25

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 24-4-2021 فى مصر

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

بعد القبض عليه فى «الاختيار 2».. من هو المليونير أحمد عزت ممول اغتيال الشهيد مبروك؟

«الشريف»: المشاريع الجديدة تجذب مزيد من الاستثمارات وتوفر فرص العمل

ننشر أسماء المصابين بحادث انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

من التشرد لروحانيات رمضان.. مؤسسة إيواء تحتفل مع نزلائها بالزينة والفوانيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في القدس

اعتداء جديد للاحتلال على المقدسيين.. والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس