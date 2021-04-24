«يوسف الشريف يراهن على جمهوره».. لماذا تصدر بطل «كوفيد 25» التريند؟

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند تويتر بعد إعلان مواعيد مسلسله الجديد كوفيد ٢٥ والذي يبدأ عرضه في منتصف رمضان.

وغردت إيمان ياسر إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏مسلسل يوسف الشريف هيغطي على كل اللي موجود كالعادة".https://twitter.com/emannyaser22/status/1385604393739894791?s=19

وقال حمادة:"‏‎يوسف الشريف السنادي سايب كل واحد يعمل اللي هو عاوزه.. ويجي في نص رمضان..يقش كل حاجه ..معلم وعالمي وشابوه مقدما".

https://t.co/A7SzmFS2Hs‎



وعلقت هند:"‏شوف انا سايب الساحه من أول رمضان بس يوم ما هرجع فى نصه شوف هعمل ايه.. رهان يوسف الشريف على جماهيره ورهان الجماهير عل ابداع يوسف الشريف" https://t.co/CbbDdTds92‎



وعلق عمر الشاذلي:" ‏مسلسل ‎وفيد 25 للفنان يوسف الشريف ، يعرض بداية من يوم 16 رمضان"، مضيفا أنه “مسلسل خيال علمي يتحدث إصابة العالم بفيروس كوفيد 25 ويجعل المصابين يتحولون إلى زومبي”.

وأضاف يوسف الشريف من أنجح ممثلي مصر ويتميز باشتراطه ألا يلمس ممثلة في العمل ولا تلمسه ممثلة في العمل".

https://twitter.com/OmarElshazly92/status/1385640870893006851?s=19



أعلنت قناة ON، عن مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف على شاشتها، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث يعرض الساعة 12.30 صباحًا ويعاد الساعة 7 صباحًا و11.30 صباحاً، حيث يعرض العمل على قناتى ON والحياة خلال النصف الثانى من شهر رمضان الجارى.



مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

مسلسل "كوفيد 25" يعرض في 15 حلقة، ويقدم يوسف الشريف شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن.