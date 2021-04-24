إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بملوى فى المنيا

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، صباح الجمعة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانب أخر أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، مما نتج عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "محمد.أ.ع" 33 عاما، و"محمد.ب.ع" 32 عاما، من مستقلي السيارة الأولى، و"أحمد.ف.أ" 43 عاما، مستقل السيارة الثانية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

يشار إلى أن المنيا شهدت قبل أسبوعين حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص، بإصابات خفيفة.

وتابع محافظ المنيا حينذاك حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية.