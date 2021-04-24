السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بملوى فى المنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، صباح الجمعة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل غرب قرية بلنصورة التابعة لمركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إصابة 12 شخصا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة المرور بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ومن جانب أخر أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بمركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعي بالقرب من مدينة ملوي، مما نتج عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "محمد.أ.ع" 33 عاما، و"محمد.ب.ع" 32 عاما، من مستقلي السيارة الأولى، و"أحمد.ف.أ" 43 عاما، مستقل السيارة الثانية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

يشار إلى أن المنيا شهدت قبل أسبوعين حادث تصادم قطار الركاب رقم 713 المتجه من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، بعربة كارو بمزلقان ماقوسة جنوب مدينة المنيا، أثناء تخطي السيارة الخاطئ للمزلقان، مما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 4 أشخاص، بإصابات خفيفة.

وتابع محافظ المنيا حينذاك حالة المصابين في الحادث بمستشفي المنيا العام، واطلع على تقرير حالتهم الصحية.

المنيا ملوي حادث انقلاب سيارة اصابة

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

«متنسونيش وادعولى».. من هو الشهيد عمر القاضى الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

للمرة الثانية.. دينا فؤاد ترند رقم 1 على "تويتر" بعد عرض الحلقة الـ 11 من "اللى مالوش كبير"

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بملوى فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين