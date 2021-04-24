السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب السياحة والاثار: لم يتبقى سوى اللمسات النهائية لافتتاح شجرة مريم فى المطرية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة والاثار

كشفت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أنها قامت بزيارة ميدانية لشجرة مريم بالمطرية ضمن نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة، لتفقد منطقة شجرة مريم والاطلاع علي رفع كفاءتها لاستقبال الزائرين، كما تم تفقد المنطقة المحيطة بها والأعمال الإنشائية التى تمت بها.

وأشارت  في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن محافظة القاهرة قامت بمجهود كبير لرفع كفاءة المنطقة وتأهيلها موضحة أنه تم التأهيل والانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة كبيرة ولم يتبقى سوى اللمسات النهائية قبيل افتتاحها للزيارة.

واضافت أن مشروع العائلة المقدسة نتاج تضافر من جانب كافة الهيئات والوزارات المعنية وهناك تنسيق كامل بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية لانتهاء من مشروع العائلة المقدسة وافتتاح نقاط مسار العائلة داخل مصر والتى مرت بعدد من المحافظات كالبحيرة وأسيوط والمنيا والعريش ، والأعمال مستمرة بكافة النقاط .

واوضحت شلبى أن هذا المنتج مهم للسياحة المصرية كمنتج دينى فريد فهناك آلاف من السائحين المسيحين المتعطشين لرؤيه الأماكن التي نزلت بها العائلة المقدسة والتي مكث بها السيد المسيح ولهذا مولى الملف اهتمام كبير.

يشار إلى أنه تم افتتاح 3 مواقع حتى الآن، من نقاط مسار العائلة المقدسة وهم: سمنود بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تل بسطا بمحافظة الشرقية، وكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

كما أن من المقرر أن يتم الافتتاح خلال الفترة المقبلة، مواقع المسار بكل من محافظات المنيا وأسيوط وبعد ذلك سيتم افتتاح مصر القديمة وشجرة مريم وكنيسة مسطرد، وبعد ذلك سيتم افتتاح الـ3 أديرة بوادي النطرون، وفي النهاية الفاراما وذلك سيتم تحديد المواعيد على حسب جداول الوزيران،الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وما سيتفقان عليه بالبدا بالانفتاح  لحرصهما على القيام بافتتاح النقاط بأنفسهم.

سياحة العائلة المقدسة شجرة مريم المطرية محافظة القاهرة

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