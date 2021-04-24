خبير بيئى: مصر تسعى لحصول جميع الشركات على العلامة الخضراء

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن مصر تتجه لحصول جميع الشركات على العلامة الخضراء، والتوافق البيئي لجميع المؤسسات والهيئات لتقليل حجم انبعاثات الهواء والصرف الصناعي، وآلية تدوير المخلفات ومعالجتها، وخفض حجم المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن المنشأت تتم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة بمعرفة المسار والمكان المخصص والتأكد من التخلص الآمن منها.

وزارة البيئة تعمل جاهدة للوصول إلى التعافي الأخضر بالتوافق البيئي

وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ«الدستور»، أن وزارة البيئة تعمل جاهدة للوصول إلى التعافي الأخضر بالتوافق البيئي لكل المنشأت، حسب الاعتبارات الأخيرة، كما حددتها وزارة البيئة من انبعاثات، موضحًا أن المؤسسات توفق أوضاعها للوصول إلى التعافي الأخضر والحصول على أقراض للوصول إلى التعافي.

التوافق البيئي يساهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث

وأوضح «علام»، أن التوافق البيئي يساهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، والحفاظ على موارد الدولة، وتوفير الأدوات اللازمة لجعل الشركات والمؤسسات متوافقة بيئيا، مشيرًا الى أن جائحة كورونا ساهمت في التعافي الأخضر بشكل أوسع، والمدن الجديدة تعمل على التعافي الأخضر للمباني، والتزام المواطنين بالمنزل وقلة استخدام المركبات ساهم في تقليل تلوث الهواء.