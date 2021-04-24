السبت 24 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا مقار يترأس أول قداس بكاتدرائية القديس البابا أثناسيوس الرسولى بالعاشر

الانبا مقار أسقف
الانبا مقار أسقف الشرقية

ترأس نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، أمس الجمعة، صلاة قداس جمعة ختام الصوم الكبير  بكاتدرائية الجديدة بمنطقة غرب ابني بيتك الحي الـ ١٤ بمدينة العاشر من رمضان، والتي تحمل اسم القديس البابا أثناسيوس الرسولي.

ويعد قداس جمعة ختام الصوم الكبير  أول قداس في الكاتدرائية الجديدة.

وكانت الكاتدرائية الجديدة قد سيم لها كاهنان جديدان يوم ٢٠ مارس الماضي، هما القس القس جرجس القس داود، والقس باخوم محسن، اللذان أنهيا فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة، وعادا ليبدآ خدمتهما بالكاتدرائية اليوم.

جرت الصلوات بمشاركة عدد محدود من الشمامسة والشعب مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية.

وبدأت الأعمال الإنشائية للكاتدرائية الصادر لها قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عام ٢٠١٧.


جدير بالذكر، أن الكنائس المسيحية احتفلت، أمس، بجمعة ختام الصوم الكبير، حيث أقامت عدد من الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداس الإلهي بمشاركة عدد محدود من الشعب القبطي بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة.

وتعتبر جمعة ختام الصوم هي نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

ومن جهته تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بعيد القيامة المجيد في 2 مايو المقبل

ويُعرف عيد القيامة المجيد بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد الفصح، والذي تستذكر فيه الكنيسة قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مسطور في العهد الجديد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

العاشر من رمضان الكنيسة القبطية المجتمعات العمرانية كنيسة مارمرقس البابا اثناسيوس الرسول الكنائس المسيحية مدينة العاشر من رمضان كنيسة مارمرقس الرسول مطران البلينا اثناسيوس

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