الإحصاء: مصر خفضت وارداتها من السلع الوسيطة خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفضت وارداتها من السلع الوسيطة إلى حدود 1.9 مليار دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 2.01 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 66.7 مليون دولار خلال عام.



وأضاف جهاز الإحصاء، أن أبرز واردات مصر من السلع الوسيطة تتمثل فى مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 269.9 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 280.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 10.4 مليون دولار خلال عام، يليها مواد بلاستيكية بأشكالها الأولية بقيمة 231.4 مليون دولار مطلع عام 202 1مقابل 179.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 33.8 مليون دولار خلال عام، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 148.3 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 187.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وخشب ومصنوعاته بقيمة 100.1 مليون دولار خلال مطلع العام الحالى 2021 مقابل 86.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.



كما بلغت واردات مصر من خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية 73.1 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 82.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام السابق، نحاس ومصنوعاته بقيمة 70.1 مليون دولارمطلع العام الحالى 2021 مقابل 35.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، أنابيت ومواسير بقيمة 60.2 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 53.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وأجزاء للسيارات بقيمة 56.8 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 83.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وخلاصات للدباغة والصباغة 42.4 مليون دولار مقابل 41.6 مليون دولار.



يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 2.4 مليار دولار خلال شهر يناير من العام الحالى 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 227.5 مليون دولار خلال عام، فى حين بلغت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم 5.6 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2021 مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 915.4 مليون دولار خلال عام.