الأزهر يعلق على الحادث الإرهابى لمقتل شرطية فرنسية

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته للحادث الإرهابي الذي وقع في ضاحية رامبوييه جنوب غرب باريس، وراح ضحيته شرطية فرنسية.

ويؤكد الأزهر استنكاره لهذه الجريمة الإرهابية الغادرة التي لا تمتُّ إلى تعاليم الأديان بأي صلة، مشددًا على أن الاعتداء على أي إنسان، أيًا كان دينه أو عقيدته أو لونه هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، والوعيد بالعذاب الشديد في الأخرة.

كانت شرطية فرنسية قتلت في هجوم إرهابي بسكين ظهر يوم الجمعة في مركز شرطة رامبوييه في إقليم إيفلين.

وقتل المهاجم وهو تونسي الجنسية برصاص ضباط شرطة آخرين. وتتولى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق.

وأعلن المدعي العام في فرساي، أن المهاجم قُتل برصاص ضباط شرطة.

وتولت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق. وفتحت الهيئة العامة للشرطة القضائية الفرنسية "تحقيقًا لعملية اغتيال شخص يتولى سلطة عامة على صلة بمؤسسة إرهابية وجمعية إجرامية إرهابية"، عُهد بالاشتراك إلى المديرية المركزية للشرطة القضائية (DCPJ)، إلى المديرية العامة للداخلية.

وقال المدعي العام جان فرانسوا ريكار على الفور إن إدارة الأمن الداخلي (DGSI) والمديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب (SDAT)، قاما بفتح تحقيق.

واضاف ان عدة عناصر إلى هذه الإحالة: "مسار الوقائع، الذي يشمل عناصر تحديد الهوية، وإدراك الوقائع، وشروط الجريمة، وشخص الضحية، وكذلك التعليقات التي أدلى بها منفذ الهجوم في ذلك الوقت.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسية جون كاستكس إن تصميمنا على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ثابت أكثر من أي وقت مضى -

وتوجه إلى موقع الحادث رئيس الوزراء جان كاستكس ووزير الداخلية جيرالد دارماان لدعم موظفي الخدمة المدنية على وجه الخصوص.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة "في الحرب ضد الإرهاب لن نستسلم". مضيفاً "كانت ضابطة شرطة. قُتلت في مركز شرطة رامبوييه، على أرض إيفلين التي كانت تعاني من الجروح بالفعل".

بدوره، طلب وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان من رؤساء الشرطة تعزيز الأمن حول مراكز الشرطة.