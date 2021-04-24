السبت 24 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لرش وتطهير شوارع سوهاج ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تطهير شوارع سوهاج
تطهير شوارع سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطوري رئيس الحي، حملات مكثفة للرش والتطهير بشوارع الحي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ومن جانبه، قال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، إن الحملة استهدفت شارع الشيخ محمد، وحارة الشيخ حمزه، وحارة القلاوي، وحارة شنودة، مؤكدًا استمرار حملات الرش والتطهير بصفة مستمرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تواجد فرق مدربة لرش وتطهير الشوارع على مدار الساعة.

وأضاف رئيس الحي، أن أعمال الرش والتطهير تأتي بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج حملة على المقاهي والكافيهات والنوادي، لمنع تداول الشيش وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ورفع اشغالات الباعة الجائلين وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية والتأكد من ارتداء الكمامة.

وأوضح «الشطوري» أنه تم تنفيذ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، برئاسة اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أن الحملة استهدفت منطقة المخبز الآلي، ومنطقة العارف، وشارع المستشفى العام، وشارع المحطة، وطريق ترعة نجع حمادي، و أسفرت عن ضبط ومصادرة 42 شيشة، وغلق وتشميع 3 مقاهي، و81 من المضبوطات المتنوعة، وتم تحرير 34 محضر عدم ارتداء كمامة.

وأشار «الشطوري» إلى أن الحملة تمت بالتنسيق والاشتراك مع قسم شرطة أول سوهاج بقيادة العميد محمد كامل مأمور القسم، والرائد شريف عبد المحسن معاون أول المباحث، والمقدم محمد هارون وكيل شرطة المرافق سوهاج، والرائد صفوت مصطفي بشرطة المرافق وجاري حملات مماثلة.

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