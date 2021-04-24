إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة أن حالة من التوتر سادت في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.



من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 6 فلسطينيين أصيبوا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس، نقلوا على إثرها للمستشفى.



وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.



في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا من ساحة باب العامود واقتادته عناصر من شرطة الاحتلال إلى مراكز التحقيق في شرطة البريد بشارع صلاح الدين، فيما تم رش مياه تجاه الشبان؛ لتفريقهم.

كما بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا غونساليس لايا، مستجدات الأوضاع في فلسطين وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، وإجراءات قمعية تنتهك الحقوق الأساسية للمقدسيين.



واستعرض المالكي مع نظيرته الإسبانية خلال لقائهما في مدريد، في ختام جولته الأوروبية - خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل المستوطنين، والمنظمات اليهودية العنصرية التي كانت تنادي بالموت للعرب، مطالبا بتوفير الحماية للمقدسيين بشكل خاص وبقية الفلسطينيين القاطنين الضفة الغربية بشكل عام، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة

إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتخابية نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين والمدينة المقدسة لمنع إجراء الانتخابات فيها، داعيا المجتمع الدولي التدخل لصالح الانتخابات الفلسطينية، وفي ضمان عدم تعطيلها أو التدخل فيها من قبل دولة الاحتلال.