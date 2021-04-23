السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«تاج الدين»: تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة لكنه يخفف الأعراض

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا تنفسي وينتشر في الجسم، وأعراضه في الموجة الثالثة لا تختلف عن الأعراض الماضية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم، أن تطعيم كورونا لا يمنع الإصابة بكورونا، ولا يمنع العدوى، ولكنه يقلل من حدة المرض والمشاكل الخطيرة الناتجة في الجهاز التنفسي الناتج عن الفيروس.

وشدد: “لا نستخدم أي لقاح إلا عند التأكد من فاعليته وأمانه، والآلة العلمية المصرية تراجع كل ما يصل إليها، وهناك قرابة النصف مليون مصري أخذوا لقاح كورونا ولم يحدث لهم أعراض جانبية خطيرة".

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