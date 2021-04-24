شعبة الأدوات الصحية: تنظيم معارض مشتركة ضرورة لإعادة إعمار وبناء ليبيا

ثمن فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، توقيع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين بين الحكومة المصرية والحكومة الليبية، في المجالات كافة خاصة الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التحتية، والمجال الصحي، والكهرباء والمواصلات والنقل، والاتصالات، ومجالات التدريب التقني وبناء القدرات.

وأكد "عبدالجليل"، في تصريحات له، أن تنظيم معارض مشتركة لرجال الأعمال والشركات في مختلف المجالات ضرورة، للتعرف عن قرب عن احتياجات الجانب الليبي، خاصة في القطاعات الاقتصادية والقوى العاملة للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية كما كانت ليبيا من قبل.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية- ثمن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدور المصري في تعزيز الحوار السياسي ودعمه، وإيجاد حل للأزمة الليبية من خلال استضافة اجتماعات المسار الاقتصادي والأمني ضمن الحوار الليبي.

وأضاف: "في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة نحن بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة؛ حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير"، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تعزيز التواجد الدبلوماسي من خلال إعادة فتح السفارة المصرية والقنصلية لتقديم الخدمات للجميع، مع بدء العمل بجدية على تخصيص الإجراءات المطلوبة لدخول البلدين.

وجرى الاتفاق على فتح السفارة والقنصلية- عقب العيد- وإعادة الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى القاهرة؛ ما يشكل عاملا مهما للتعاون في مجالات الاقتصادية الأخرى.

ولفت الدبيبة، إلى أنه «تمهيدا لمرحلة جديدة من الشراكات يسرني إعلان توقيع شراكات مهمة مع الجانب المصري في مجال الكهرباء، حيث جرى توقيع 3 اتفاقيات، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات أخرى في قطاع الاتصالات والتعاون التقني والفني، كما جرى توقيع اتفاقات أخرى مع الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية والمواصلات والقوى العاملة، بالإضافة في مجال الصحة، وكخطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والقطاع الخاص بين البلدين سنعمل على تنظيم معارض مشتركة في مختلف المجالات».