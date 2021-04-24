السعودية: التهاون بالإجراءات الاحترازية إثم والعمل بها واجب شرعى

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن كل من يتهاون بالعمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا آثم ، مؤكداً أن العمل بها واجب شرعي ومسئولية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة تحذيرية عبر حساب "آل الشيخ" على منصة "تويتر"، تزامناً مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المملكة بحسب بيانات وزارة الصحة.

وقال: "مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتاً، أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع.. وأوكد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها".

كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 18 مسجدا مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 75 يوماً 782 مسجداً تم فتح 725 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر الجمعة أن المساجد المغلقة 11 مسجد بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الشرقية ومسجدين بمنطقة الباحة ومسجدين بمنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجداً ست منها بمنطقة القصيم وخمسة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة تبوك وثلاثة بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الحدود الشمالية واثنين بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية.

يأتي ذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.