83 مليار جنيه استثمارات تطوير محافظات الصعيد منذ 2014

حرصت الدولة على تنمية محافظات الوجه القبلي من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، إذ أولت القيادة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع.

وفي سياق متصل كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد بلغت 83 مليار جنيه.

فيما أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتي يجرى العمل على تنفيذها بالصعيد، بقيمة بلغت 83 مليار جنيه، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لأهالينا بصعيد مصر.

إحصائيات تطوير وتنمية مشروعات الصعيد

وترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية المعلنة ملف تطوير وتنمية مشروعات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن، بالإضافة إلى أهم القطاعات التي جرى العمل على الارتقاء بها.

خصصت الدولة تلك الميزانية للعمل على تطوير محافظات الصعيد في كافة القطاعات وذلك للنهوض بمجتمع الريف والقرى في مصر، وقد بلغ استثمارات ملف الإسكان 21.057 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892 وحدة سكنية، اما فيما يخص ملف القضاء على العشوائيات فتم تخصيص 390.5 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية.

وبلغت إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق حوالي 11.893 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة، 43.595 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 5.504 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمياً.

تصدرت استثمارات برامج التنمية المحلية مشروعات تنمية الصعيد بإجمالي 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجى رصف الطرق المحلية والإنارة العامة، بحسب إحصائيات وزارة التنمية المحلية.

أما برنامج النظافة وإدارة المخلفات الصلبة حظى بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، وذلك لدعم منظومة النظافة التي وجه الرئيس السيسى نحو الاهتمام بها وتطويرها.