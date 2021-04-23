«الإحصاء» يكشف أرقاما صادمة عن التسرب من التعليم

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا صادمة عن التسرب من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقًا للنوع على مستوى مدارس الجمهورية، إذ بلغ إجمالى المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن نسبة التسرب من التعليم فى المرحلة الابتدائية قدرت بنحو 0.3% خلال عام 2018-2019 وتركز العدد الأكبر منها بين صفوف الطلاب الذكور بعدد 16.7 ألف طالب متسرب مقابل 11.1 ألف طالبة متسربة.

وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى تسربًا من التعليم الابتدائى بعدد 2.7 ألف طالب منهم 1.6 ألف طالب و1.1 ألف طالبة، يليها محافظة الإسكندرية بعدد 2.6 ألف متسرب منهم 1.5 ألف طالب و1.1 ألف طالبة، ثم محافظة القاهرة بعدد 2.5 ألف متسرب منهم 1.5 ألف طالب و991 طالبة، ومحافظة أسيوط بعدد 2.1 ألف متسرب منهم 1.3 ألف طالب و775 طالبة، القليوبية 2.042 ألف متسرب منهم 1.1 ألف طالب و866 طالبة، سوهاج 1.8 ألف متسرب منهم 1.081 ألف طالب و753 طالبة.

أما عن التسرب بالمرحلة الإعدادية، سجلت نسبة التسرب بين صفوف طلابها 2.7% بعدد 121.1 ألف متسرب منهم 63.7 ألف طالب و57.3 ألف طالبة، وتركز العدد الأكبر منهم بمحافظة أسيوط بعدد 13.3 ألف متسرب منهم 6.6 ألف طالب مقابل 6.7 ألف طالبة، يليها محافظة الجيزة بعدد 12 ألف متسرب منهم 6.1 ألف طالب و5.9 ألف طالبة، ثم محافظة القاهرة بعدد 10 ألف متسرب منهم 5.1 ألف طالب و4.8 ألف طالبة، محافظة البحيرة بعدد 8.8 ألف متسرب منهم 4.3 ألف طالب و4.5 ألف طالبة، الاسكندرية بعدد 8.1 ألف متسرب منهم 4.3 ألف طالب و 3.8 ألف طالبة.

بينما كانت أقل محافظات الجمهورية تسربًا من التعليم الإعدادى هى، الوادى الجديد بعدد 89 متسربا، جنوب سيناء 164 متسربا، بورسعيد 257 متسربا، شمال سيناء 261 متسربا، أما أقلهم فى المرحلة الابتدائية فهى محافظات جنوب سيناء 9 متسربين، الوادى الجديد 12 متسربا، شمال سيناء 42 متسربا.