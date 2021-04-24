السبت 24 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية» تسلط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي

المهندس فؤاد حدرج
المهندس فؤاد حدرج

قال المهندس فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل دائمًا لحل التحديات التي رجال الاعمال مع المسؤولين بالحكومة المصرية بالإضافة إلى إبراز أهم الفرص الاستثمارية المصرية بلبنان والعكس.

وأضاف حدرج، أن الجمعية ستعقد لقاء خلال الأسبوع المقبل مع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كلا من المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وأيمن ابوالعنين عضو الجمعية، عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن هدف اللقاء هو استعراض آليات المنظومة الجديدة في مصلحة الجمارك للتسجيل المسبق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية، فضلاً عن حل كافة المشكلات والعقبات والإجابة على جميع الاستفسارات بالمنظومة الجمركية الجديدة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الجمعية تسعى لتعزيز التعاون والتواصل بين أعضائها والحكومة من أجل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد حدرج أن الجمعية تدعم كافة الإجراءات وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الدولة المصرية، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج عظيمة وكانت سببًا في تخطي مصر التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كورونا دون خسائر مثل باقي البلدان.

كما أكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، على ضرورة الحفاظ علي مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفاً إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات هامة تخص جميع القطاعات خلال الفترة الماضية. 

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