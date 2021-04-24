أنامل من ذهب.. أسماء شعيب تُبدع في رسم لوحات المشاهير (صور)

لقبوها بـ«رسامة الأهلي».. تبحث أناملها عن أدوات الرسم.. تُحدد هدفها، ثم ترسم الصورة في مُخيلتها قبل أن تطبعها على ورقة لتخرج طبق الأصل من صورة صاحبها.. محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومُدربين ولاعبين، وأيقونة الرجل الذي تعشقه الجماهير.. «عم حارس».. كلهم أهدتهم أسماء شُعيب محمود، رسوماتها، ورسمت على وجوههم السعادة بأناملها المُبدعة.

وليد سليمان ينشر رسمتها

أسماء، ابنة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، نشر الحاوي عماد سليمان، لاعب المارد الأحمر، صورة له، في خلفيتها لوحة رسمتها له، ليُكافئ بها الفتاة على إبداعاتها.

البحث عن تنمية موهبتها

بدأت «رسامة الأهلي»، في الرسم منذ صِغرها ـ كما تقول لـ«الدستور» ـ وبدأت في تنمية موهبتها بعد تخرجها في كلية الخدمة الاجتماعية من جامعة حلوان، لتحمل معها درجة البكالريوس، لكنها واصلت طريقها في البحث عن كل جديد تُطوّر به من نفسها، فانضمت لإحدى ورش الرسم، وتتعلم في رسومات الفحم، بينما تتطلع للنهل من المعرفة في فن رسومات الألوان.

مشاركات وفوز

تقول أسماء، إنها شاركت في مسابقة بقصر ثقافة الجيزة، وصلت فيها على المركز الثاني، إلى جانب مشاركاتها في معرض قصر البارون، ومعرض كيلوباترا للفنون التشكيلية.

رسومات الشهداء ورموز الأهلي.. هي الأبرز

رسوماتها للشهيد أحمد المنسي، قائد ملحمة البرث، والشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، إلى جانب رسومات لاعبي الأهلي وكوادر النادي، هي الأبرز بالنسبة لها ـ حسبما تقول أسماء.

«أتمنى أن يُصبح لقب رسامة الأهلي واقعًا»

أهلها وأصدقائها وجماهير النادي الأهلي، هم الأكثر دعمًا لها ـ كما تقول ـ بينما تبقى أمنيتها أن يُصبح لها وجودًا حقيقيًا داخل نادي القرن الإفريقي، وأن يتحول اللقب الذي منحه مُتابعيها بـ «رسامة الأهلي» إلى لقبًا رسميًا يجعلها في الواقع بين جدران النادي الأهلي، ترسم أبطاله ورموزه، إضافة إلى أمنيتها بأن تُصبح لديها ورشة رسم تُخرج فيها إبداعاتها بشكل أكبر.

إبداع خارج الحدود

لم تقتصر لوحات أسماء شعيب، على لاعبي ورموز النادي الأهلي، بل تخطت أسوار النادي، لترسم صورًا مُبدعة لمشاهير وفناني زمن الفن الجميل، إلى جانب مشاهير خارج القطر المصري، أبرزهم الملكة ديانا.