بسبب خلافات سابقة.. مقتل شاب على يد آخر بالمحلة الكبرى

شهدت منطقة أبو شاهين التابعة لحي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مقتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في بالسلاح الأبيض، مساء اليوم الجمعة، وخصصت سيارة إسعاف لنقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة.



تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بمصرع شاب يُدعى «أ.أ»، مقيم بمنطقة «أبوشاهين»، متأثرًا بأ صابته بجرح نافذ على يد شخص يُدعى «س. الـ»، الذي فر هارباً من موقع الحادث، تاركاً المجني عليه غارقاً في دمائه.

انتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، وبالتحقيق تبين أن السبب وراء المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، فيما يكثف ضباط مباحث القسم من جهودهم لضبط المتهم الهارب.

ومن ناحية أخرى، قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، التصريح بدفن أب ونجليه، إثر وفاتهم فى حادث انقلاب سيارتهم الخاصة، لعدم وجود شبهة جنائية بالحادث، وسماع شهادة الزوجة عندما تسمح حالتها.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير امن الغربية، قد تلقى إخطاراُ من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بزمام مركز قطور، ووجود وفيات ومصابين.



على الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ في زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن مصرع اب يدعي "ش. ز" ومصرع طفليه وإصابة زوجته والطفل الثالث بكسور وكدمات ونزيف في المخ وبحالة سيئة وجميعهم مقيمون بقرية كنيسة دمشيت بدائرة مركز طنطا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا، وتم الدفع بأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسير حركة المرور بالطريق. وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب المعمل الجنائي.