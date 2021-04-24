السبت 24 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 11 من «قصر النيل».. دينا الشربينى بين الهروب والمواجهة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

مع الحلقة الحادية عشر من مسلسل قصر النيل تنجح كاميليا (دينا الشربيني) في الإفلات من محاولة القبض عليها، حيث أنقذها شقيقها منير (عمرو السعيد) في اللحظات الأخيرة قبل وصول المقدم خالد (أحمد مجدي)، لتتهمه عايدة (ريهام عبد الغفور) بتسريب خبر القبض عليها ليعطي لها الوقت الكافي للهروب من القصر.

كما كشفت الحلقة عن مشاهدة كلامية بين كاميليا وشقيقها منير، والذي أصرّ على ضرورة مغادرة مصر والعودة إلى لندن قبل أن يتم القبض عليها، لترفض كاميليا بشدة وتصر على الوصول إلى الذهب الذي تركه فهمي السيوفي قبل وفاته، والانتقام من عائلة السيوفي، بدلًا من هروبها مهزومة.

وفي الوقت نفسه سافر ممدوح (محمود البزاوي) إلى الفيوم ومعه ابنته عفاف (فاطمة عادل)، والتي تمكنت من إثبات كونه يُخبئ الصناديق الذهبية أخوته، ولكن هل ستعود لـمنير وكاميليا لتخبرهما بمكان الكنز الذهبي أم ستحتفظ به لنفسها؟

واتضح أيضًا أن سعاد (ناردين فرج) كانت على علاقة بمنصور السيوفي (صبري فواز) قبل زواجها من فوزي (أحمد خالد صالح)، وهذا ما كشفته عايدة أثناء حوارها مع سعاد، وأكدت عايدة عليها أن لا تفصح عن هذه العلاقة حتى لا تستفيد منها كاميليا وتتهمها بقتل منصور للانتقام منه بعد أن هرب من علاقتهما وسافر إلى لندن.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني ريهام عبد الغفور احمد مجدي مسلسل قصر النيل

الأكثر قراءة

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

«متنسونيش وادعولى».. من هو الشهيد عمر القاضى الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصحة: 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

للمرة الثانية.. دينا فؤاد ترند رقم 1 على "تويتر" بعد عرض الحلقة الـ 11 من "اللى مالوش كبير"

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بملوى فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال آخر في القدس

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين