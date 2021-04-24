الغرف التجارية: تحسن مرتقب فى العلاقات المصرية الليبية

قال فتحي الطحاوي عضو اتحاد الغرف التجارية، إن التقارب المصري الليبي يعد أمر ضروري لجذب الاستثمار بين البلدين.

وأضاف الطحاوي، في تصريحات خاصة لـ الدستور أن العلاقات التجارية بين مصر وليبيا جيدة ومن المتوقع أن تشهد انفراج بعد اتفاقيات إعادة الإعمار.

وأوضح عضو الغرف التجارية، أن البضائع المصرية تلقى استحسان من السوق الليبي .

وأشار إلى أن ليبيا والدول العربية ممكن أن تكون فرصة بديلة بدلًا من المنتجات الصينية وغيرها.

وأشاد بتوقيع مجلس الوزراء بعدد من الاتفاقيات لإعادة الإعمار مرة أخرى، مؤكدا أن تلك الاتفاقيات سوف تساهم فى تحسن العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، صرح فى مؤتمر صحفى ، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه واحدة من مذكرات التفاهم التى تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين لإعادة الإعمار والتنمية وتم التوافق على أن يكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبيى.