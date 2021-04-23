الخارجية الأمريكية: تعيين جيفري فيلتمان مندوبا للبلاد في منطقة القرن الإفريقي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعيين جيفري فيلتمان، مندوبا للولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية مساء اليوم الجمعة عن الخارجية في بيان قولها إن "هذا التعيين يؤكد التزام الإدارة الأمريكية، بقيادة الجهد الدبلوماسي الدولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي".



وشغل فيلتمان مناصب عليا في كل من وزارة الخارجية، والأمم المتحدة حيث عمل في منصب وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشئون السياسية.



وأضاف البيان أن "المبعوث الخاص فيلتمان، مناسب بشكل فريد، لجلب عقود من الخبرة في أفريقيا والشرق الأوسط، في ما يخص الدبلوماسية متعددة الأطراف في التفاوض والوساطة لتطوير وتنفيذ استراتيجية أمريكية متكاملة لمعالجة هذه القضايا الإقليمية المعقدة".



ولفت البيان إلى الأزمات التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي، خاصة الوضع المتقلب في إثيوبيا، بسبب الصراع في إقليم تيجراي.

جدير بالذكر أنه قد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن سفيرها لدى روسيا، جيك ساليفان، لا يزال في موسكو، مبينا أن الولايات المتحدة تلقت من الطرف الروسي قائمة للدبلوماسيين الذين يخطط لطردهم.

جدير بالذكر أنه قد قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، في خلال مؤتمر صحفي تم عقده منذ عدة أيام أن ممثلين عن السفارة الأمريكية في موسكو التقوا مسئولين روس لبحث رد روسيا على عقوبات الولايات المتحدة.

وأوضح برايس: "تلقينا بلاغا رسميا حول قائمة الدبلوماسيين الذي تخطط روسيا لطردهم. أتوقع أن تستمر المناقشات خلال الأيام القريبة ولا أريد استباقها".

وذكر برايس أن السفير الأمريكي "لا يزال في موسكو وهو يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التأكيد أن المناقشات بين الطرفين ستستمر، مبينا: "سندرس تفاصيل الإجراءات الروسية".