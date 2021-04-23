الشهيد أحمد الكبير تريند رقم 1 عقب عرض الحلقة 11 من الاختيار 2

تصدر اسم الشهيد الرائد أحمد سمير الكبير، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، بعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 2.

جسدت الحلقة من مسلسل الاختيار 2، الذى يعرض على فضائية ON، مشاهد استشهاد الرائد أحمد سمير الكبير، الضابط بإدارة العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية، أثناء عملية أمنية فى مدينة قها بالقليوبية، نفذتها أجهزة الأمن، لتعقب المتورطين فى اغتيال الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، الذى اغتالته عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى بمدينة نصر، يوم 17 نوفمبر 2013.

واستشهد الرائد أحمد سمير الكبير، فى نوفمبر 2013، بعد أيام قليلة من استشهاد المقدم محمد مبروك، حيث التحق بكلية الشرطة عام 2002 وتخرج منها عام 2006، وهو متزوج ولديه من الأبناء محمد وعمر، أكبرهما محمد وعمره حين استشهد والده كان 4 أعوام فقط.





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