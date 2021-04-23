«دك الكمين يا سمير».. قصة استشهاد عمر القاضي ورجال كمين «البطل 14»

أعاد ظهور اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي الضابط بقطاع الأمن المركزي خلال حلقة اليوم 11 من مسلسل الاختيار 2 إلى الأذهان الجملة الشهيرة "دك الكمين يا سمير" فهو صاحب تلك الجملة عقب ظهورها في تسجيل صوتي للشهيد خلال العملية الإرهابية على كمين "البطل 14"

شهيد تكبيرات العيد كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي استشهد صبيحة يوم 5 يونيو 2019 بعد عامين فقط من تخرجه في كلية الشرطة عام 2017 وأظهرت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 2 شخصية الشهيد أثناء دراسته في الكلية في مشهد مقابلته مع أحد زملائه ويدعي الضابط على يونس في "مبيت" واحد كان يجمعهما بالكلية.

ولد الشهيد في محافظة المنوفية، والتحق بكلية الشرطة عام 2013، وتخرج فيها عام 2017، والتحق بقطاع الأمن المركزي، وتسلم عمله في أحد قطاعات الأمن بمحافظة شمال سيناء، لم يكن يعلم والده أن نجله حين يشتد عوده سيكون له شأن، ويصبح أيقونة الشجاعة والإقدام منقطعي النظير.

بالتزامن مع تكبيرات العيد، صبيحة يوم 5 يونيو 2019، وبينما كان المصريون يحتفلون بعيد الفطر المبارك، هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة الكمين الذي يقوده الشهيد عمر القاضي، ويحمل اسم كمين «البطل 14»، وبدأت عناصر الكمين بقيادته في التصدي لهم ببسالة، وبادلوهم إطلاق النيران حتى أوقعوا 5 من العناصر الإرهابية، وبدأ عمر القاضي، في التحدث عبر اللاسلكي موجها حديثه لقوات الدعم مطالبا إياهم بدك الكمين، لضمان القضاء التام على العناصر الإرهابية المنتشرة حوله.

تسجيل صوتي للشهيد عمر القاضي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يقول فيه «دك الكمين يا سمير»، في إشارة منه لضرورة إطلاق النار، حتى على الكمين، للقضاء على العناصر الإرهابية، حتى هدأ صوت النيران وانسحب الإرهابيون إلى جحورهم يجرون أذيال الخيبة من شجاعة القاضي ورجاله. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 عناصر إرهابية، واستشهاد النقيب عمر القاضي، وأمين الشرطة محمد بربري، والمجندين محمد بخيت ومحمد فايز وعبدالله عز الدولة أبو بكير، ابن مركز البلينا بسوهاج، وعبدالله الصاوي وشريف سعد وكرم أحمد.

بعد مرور 18 ساعة فقط على اغتيال القاضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تتبع خط سير العناصر الإرهابية، ونجحت في القضاء على 14 عنصرا إرهابيا، أثناء اختبائهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء في حي المساعيد، وعُثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين.