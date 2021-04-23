للشباب حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تطلب 100 عامل لإحدى شركات المنيا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الدواجن بالمنيا، وذلك براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عامل دواجن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره علي 36 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0862364359، أو التوجه لمقر الشركة في جنوب الوادي، أبو قرقاص، المنيا.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في نحو 14 محافظة، وذلك لشغلها خلال شهر أبريل الجاري 2021.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، والشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، الجيزة، أسوان، البحيرة، دمياط، المنوفية وشمال سيناء، كما تتيح النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من شهر مارس الماضي 2021 في النشرة السابقة، وعددها نحو 2310 فرص عمل.



وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.