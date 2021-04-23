تلقيح 222.3 مليون أمريكي ضد كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة أعطت 222 مليونا و322230 جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 في البلاد ووزعت 286 مليونا و95185 جرعة حتى صباح اليوم الجمعة.

وتفوق هذه الأرقام 218 مليونا و947643 جرعة قالت المراكز الأمريكية إنها أعطيت للناس حتى 22 أبريل نيسان من أصل 282 مليونا و183915 جرعة.

وقالت المراكز الأمريكية إن 137 مليونا و234889 شخصا تلقوا جرعة واحدة على الأقل فيما حصل 91 مليونا و175995 شخصا على الجرعتين حتى اليوم الجمعة.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لقاحي مودرنا وفايزر/بيونتك من جرعتين وكذلك لقاح جونسون اند جونسون الذي يؤخذ جرعة واحدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الجمعة، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 146 مليون و054 الفا و516 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و093 ألفا و957 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 123 مليونا و893 ألفا و718 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.