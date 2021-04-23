«الإحصاء» يكشف خريطة زراعة المحاصيل الاستراتيجية سنويا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إنتاج مصر من القمح يبلغ 8.5 مليون طن سنويًا على مساحة قدرها 3.1 مليون فدان، في حين تبلغ واردات مصر من القمح حوالى 3.1 مليار دولار خلال عام.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة الشرقية تأتى في المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية الأعلى إنتاجا للقمح بقيمة 981.6 ألف طن على مساحة 369.7 ألف فدان، يليها محافظة البحيرة بنحو 965.3 ألف طن على مساحة 355.6 ألف فدان، ثم محافظة أسيوط بقيمة 662 ألف طن على مساحة 229 ألف فدان، المنيا 630,9 ألف طن على مساحة 218.3 ألف فدان.

بينما يبلغ إنتاج مصر سنويًا من الأرز 4.8 مليون طن على مساحة 1.3 مليون فدان بمختلف محافظات الجمهورية، وتأتى محافظة الدقهلية في المرتبة الأولى بإنتاج قدره 1.3 مليون طن على مساحة 368.7 ألف فدان، يليها محافظة مفر الشيخ بإنتاج 1.060 مليون طن على مساحة 265.9 ألف فدان، ثم محافظة القليوبية بانتاج 963.7 ألف طن على مساحة 277.6 ألف فدان.

كما أظهر تقرير جهاز الإحصاء، أن إنتاج القصب 1.5 مليون طن سنويًا على مساحة 329.1 ألف فدان، ويتركز النصيب الأكبر بمحافظة قنا بإنتاج 6.010 مليون طن على مساحة 120.4 ألف فدان، يليها محافظة أسوان بإنتاج 4.2 مليون طن على مساحة 89.1 ألف فدان، ثم محافظة الأقصر 2.9 مليون طن على مساحة 65.3 ألف فدان، محافظة المنيا 1.3 مليون طن على مساحة 36.6 ألف فدان.

وفى سياق متصل، تطرق التقرير إلى إنتاجية مصر من القطن والتي تقدر سنويًا بنحو 281.9 ألف طن على مساحة 239.3 ألف فدان، وتأتى محافظة كفر الشيخ في المرتبة الأولى بإنتاج قدره 73 ألف طن على مساحة 70.5 ألف فدان، يليها محافظة الدقهلية بإنتاج 56.6 ألف طن على مساحة 39.9 ألف فدان، ثم محافظة الشرقية بإنتاج 40.3 ألف طن على مساحة 32.3 ألف فدان، محافظة البحيرة بإنتاج 40,2 ألف طن على مساحة 37.6 ألف فدان.