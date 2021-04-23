روسيا تدعو لاجتماع عاجل للرباعية الدولية حول الشرق الأوسط

أكد المبعوث الخاص للخارجية الروسية لشئون التسوية الشرق أوسطية فلاديمير سافرونكوف، ضرورة عقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين بأسرع ما يمكن.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للخارجية الروسية، في أعقاب اجتماع مبعوثي الرباعية، اليوم الجمعة قوله إن "الجانب الروسي أكد أهمية عقد اجتماع الرباعية على مستوى الوزراء، وتوسيع تعاون هذه اللجنة مع اللاعبين الكبار في المنطقة".

ولفت المبعوث الروسي إلى المبادرة الروسية لعقد مشاورات بين الأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد الجانب الروسي على أهمية تجاوز الانقسام الفلسطيني على أساس منصة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي من المتوقع أن تساهم فيه الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن المبعوثين بحثوا الخطوات العملية للرباعية الدولية لتهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثناء مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوبائي في الأراضي الفلسطينية، أكدت الأطراف ضرورة تقديم المساعدة الدولية.

جدير بالذكر أنه قد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات ردًا على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية، وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت.

وجاء في بيان الكرملين: "وقع فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن تطبيق إجراءات الرد على الأعمال غير الودية للدول الأجنبية"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف البيان أن المرسوم ينص على "الحد من عقود العمل، وعقود توفير العمالة وغيرها من العقود المدنية-القانونية التي تنشأ على أساسها علاقات العمل مع الأفراد الموجودين على أراضي روسيا الاتحادية المبرمة من قبل البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية والمكاتب التمثيلية لهيئات الدولة ومؤسسات الدولة للدول الأجنبية التي ترتكب أعمالًا غير ودية ضد روسيا الاتحادية أو مواطني روسيا الاتحادية أو الشخصيات الاعتبارية الروسية".