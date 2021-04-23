الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء باكستان: قطاع السياحة وحده يمكنه سداد ديون البلاد

عمران خان
عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة إن السياحة وحدها يمكن أن تساعد في سداد ديون باكستان إذا تم التركيز على القطاع بشكل صحيح.


وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في حفل بعد افتتاح جامعة كوهسار، حسبما ذكرت صحيفةإكسبرس تريبيوو الباكستانية.


وأضاف خان "إن إنشاء جامعة كوهسار خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز قطاع السياحة في البلاد، فهو المستقبل".. مستشهدا بمثال سويسرا، وقال رئيس الوزراء إن سويسرا جنت من 60 مليار دولار إلى 80 مليار دولار من السياحة وإنها لا تمثل سوى نصف المناطق الشمالية لباكستان.


وأضاف "لسوء الحظ، لم نقم بالعمل في قطاع السياحة في الماضي ونتيجة لذلك يقع عبء جميع السياح القادمين إلى باكستان على مدينة موري"، مضيفًا أن موري وحدها لا تستطيع تحمل هذا العبء، وبالتالي، كان من الضروري تطوير المزيد من المواقع السياحية في الدولة.

 

وجدير بالذكر انه أعلن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد أن السفير الصيني يقيم في الفندق الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة اليوم الأربعاء، لكنه لم يكن حاضرا عندما تم استهدافه.

 

وقال الوزير لقناة ARY News التلفزيونية إن الانفجار كان كبيرا والسفير الصيني الذي يقيم في هذا الفندق لم يكن موجودا في ذلك الوقت.. كان متواجدا خارجه للمشاركة في إحدى المناسبات".

يذكر أن الانفجار الذي هز منطقة وقوف السيارات في فندق سيرينا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

ويقع الفندق في مدينة كويتا، عاصمة مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية التي كانت منذ فترة طويلة مسرحا لتمرد من قبل نشطاء قوميين محليين

ويذكر أنه أسفر انفجار في فندق فخم في مدينة كويتا الباكستانية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين.

 

وقال مراسلون إن السفير الصيني لدى باكستان كان هو الهدف المحتمل للهجوم الذي حدث في ساحة انتظار السيارات في فندق سيرينا

 

وكان من المعروف وجود السفير في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية، لكن تبين أنه لم يكن موجودا 

 

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