إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على بلدة عسقلان الإسرائيلية

اعترضت إسرائيل منذ قليل، صاروخا أطلق من غزة على بلدة عسقلان الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بينما سقط 2 آخرين في منطقة مفتوحة، حسبما أفاد مراسل قناة العربية.

يأتي ذلك بعد أن شهد فجر أمس الخميس أحداثا متلاحقة عندما أستهدف جيش الأحتلال أهدافا عدة داخل سوريا، وسقوط صاروخ طائش انطلق من الأراضي السورية في جنوب إسرائيل، قرب موقع مفاعل ديمونة النووي.

وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لصاروخ انطلق من الأراضي السورية تجاه الجنوب الإسرائيلي، ويظهر مقطع الفيديو لحظة انفجاره داخل ما يفترض أنها أراضي إسرائيلية.

وتتابعت التصريحات بشأن الواقعة، إذ قال الجيش الاسرائيلي في تغريدة رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب، وفقا لفرانس برس، مضيفا أنه ردا على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي البطارية التي أطلق منها الصاروخ، وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية.

ونقلت تقارير عن الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ السوري كان قد أُطلق باتجاه طائرات إسرائيلية، وإنه تجاوز هدفه ووصل إلى منطقة ديمونة، وأن الصاروخ الطائش كان من طراز "إس.إيه-5، وأنه لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا عنه.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في إسرائيل، إلا أن صفارات الإنذار دوّت قرب قرية ابو قرينات بجوار مفاعل ديمونة، وانفجر الصاروخ في الأجواء الإسرائيلية، وأدى إلى سقوط شظايا، بعضها سقط على بعد نحو 40 كيلومترا من المفاعل النووي في ديمونة، دون التسبب في إصابات أو أضرار، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين أفادت تقارير سورية بوقوع إصابات لجنود سوريين خلال القصف الإسرائيلي وأفاد المرصد السوري بمقتل ضابط سوري.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي أخفق مرتين في اعتراض الصاروخ، والذي قطع 400 كم وسقط بمحيط ديمونة، وقالت صحيفة "هآرتس" إن منظومة الدفاع الإسرائيلية فشلت فى التصدي للصاروخ.