«متنسونيش وادعولى».. من هو الشهيد عمر القاضى الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

ظهر الشهيد عمر القاضي في الحلقة الـ11 من مسلسل الاختيار 2 وأثناء قضائه فترة التدريب بأكاديمية الشرطة بصحبة زميله ضابط يدعى علي يونس عقب اجتياز مسابقة الرماية في الأكاديمية.

وواصل مسلسل الاختيار 2 حلقة اليوم بعد استشهاد المقدم محمد مبروك (إياد نصار) على يد الجماعة الإرهابية بوشاية من صديق عمره محمد عويس (أحمد شاكر عبداللطيف) في الحلقة الماضية سيكون بالتأكيد هناك العديد من التفاصيل في هذه الحلقة عن مجهودات الداخلية للوصول لقتلة مبروك وتسليم الخائن عويس للمحاكمة.

وفي الأثناء ظهر مشهد للنقيب الشهيد عمر القاضي وهو ما زال طالبا في أكاديمية الشرطة وتميزه في أعمال تدريبات الرماية وانضمامه واختياره لاحقا لقوات النخبة القوات الخاصة المتخصصة في مواجهة التهديدات الإرهابية والجماعات التكفيرية.

سجل الشهيد النقيب عمر القاضي اسمه بأحرف من نور في قائمة الشرف المصرية أثناء التصدي للجماعات الإرهابية.

استشهد النقيب عمر إبراهيم القاضي من قوة قطاع الأمن المركزي في شمال سيناء، فجر الأربعاء الخامس من شهر يونيو عام ٢٠١٩ إثر هجوم إرهابي على كمين بطل 14 قبيل صلاة عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أن النقيب عمر إبراهيم القاضي صاحب الـ 24 عامًا، من قوة قطاع الأمن المركزي في شمال سيناء، ابن قرية ساقية المنقدي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كان الشهيد قد أبلغ زملاءه بوصيته قائلا: "أنا اتصابت بـ3 طلقات إصابات بالغة، أنا حاسس إني هموت، يا جدعان والنبي قولوا لأمي متزعليش ابنك مات راجل وخلوا بالكم منها.. متنسونيش يا جدعان وادعوا لي.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في حينه أن عددا من العناصر الإرهابية، استهدفت كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و٦ مجندين.

ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إطلاق اسم النقيب البطل الشهيد عمر القاضي قائد كمين بطل 14 سيناء، الذي استشهد ٥ يونيو ٢٠١٩ صبيحة عيد الفطر على دفعة خريجي كلية الشرطة لعام 2019.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلا ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشري، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبداللطيف ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبدالباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.