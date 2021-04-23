الجمعة 23 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتفاق أولى بين صندوق النقد وصربيا

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في صربيا اليوم الجمعة انتهاء محادثات البعثة مع الحكومة الصربية حول "آلية تنسيق السياسات" على أن يتم إقرارها  خلال يونيو المقبل ويستمر تنفيذها حتى نهاية 2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الصندوق القول إن "الانكماش الاقتصادي نتيجة الجائحة (فيروس كورونا المستجد) خلال 2020 كان معتدلا نسبيا، بفضل التعامل القوي للحكومة مع الجائحة".

وأضاف الصندوق أنه بعد الرد العاجل على الجائحة، "تحتاج سياسة الدعم إلى إعادة التوجيه نحو بناء اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وأكثر اعتمادا التكنولوجيا الرقمية وأكثر استدامة".

وقال الصندوق إن النمو على المدى المتوسط يحتاج إلى  تحسين بيئة الأعمال وسيادة القانون وكفاءة المؤسسات المملوكة للدولة.

قبرص‏ هي دولة جزرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرب آسيا.

وهي ثالث أكبر جزيرة من حيث المساحة وكذلك من حيث عدد السكان في البحر الأبيض المتوسط، وتقع جنوب تركيا وغرب سوريا ولبنان وشمال إسرائيل وقطاع غزة ومصر وتقع على الجنوب الشرقي من اليونان.

يعود أقدم نشاط بشري معروف في الجزيرة إلى حوالي الألفية العاشرة قبل الميلاد. تشمل البقايا الأثرية من هذه الفترة قرية شويروكيتيا من العصر الحجري المحفوظة جيدًا، وقبرص هي موطن لبعض أقدم آبار المياه في العالم، استوطن اليونانيون الموكيانيون قبرص في موجتين في الألفية الثانية قبل الميلاد.

ولموقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، احتلت قبرص بعد ذلك من قبل العديد من القوى الكبرى، بما في ذلك إمبراطوريات الآشوريين والمصريين والفرس، حتى استولى الإسكندر الأكبر على الجزيرة عام 333 قبل الميلاد. 

وتم ضم الجزيرة لاحقًا إلى مصر البطلمية، ثم الإمبراطورية الرومانية الكلاسيكية والبيزنطية، ثم الحكم الإسلامي لفترة قصيرة، وسلالة لوزينيان الفرنسية وجمهورية البندقية، أعقب ذلك أكثر من ثلاثة قرون من الحكم العثماني بين 1571 و1878 (رسميًا حتى عام 1914).

الحكومة الصربية صربيا صندوق النقد الدولي النقد الدولي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: اللى اتعمل فى 7 سنين كان فضل كبير أوى من ربنا

بعد إعلانها رسميا.. أسباب زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه اليوم

للمرة الثانية.. دينا فؤاد ترند رقم 1 على "تويتر" بعد عرض الحلقة الـ 11 من "اللى مالوش كبير"

الشهيد أحمد الكبير تريند رقم 1 عقب عرض الحلقة 11 من الاختيار 2

موجة حارة ورياح وفرص لأمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«متنسونيش وادعولى».. من هو الشهيد عمر القاضى الذى ظهر فى «الاختيار 2»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكذوبة الدفاعات الإسرائيلية

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح «١-٣»

محمود خليل

د. محمود خليل يكتب: الحزن المكتوم يربك العقل

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يكتب : إنهم السادة يا سادة.. الإمام الشافعي

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (5) ..ما بعد الموت.. كيف يرى اليهود "الجنة والجحيم"؟

عضو «التحرير الفلسطينية» يبحث مع مديرة عمليات أونروا في الضفة أوضاع اللاجئين

«الوطني الفلسطيني»: ما يجري بالقدس يستوجب توحيد الطاقات