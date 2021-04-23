اتفاق أولى بين صندوق النقد وصربيا

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في صربيا اليوم الجمعة انتهاء محادثات البعثة مع الحكومة الصربية حول "آلية تنسيق السياسات" على أن يتم إقرارها خلال يونيو المقبل ويستمر تنفيذها حتى نهاية 2023.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الصندوق القول إن "الانكماش الاقتصادي نتيجة الجائحة (فيروس كورونا المستجد) خلال 2020 كان معتدلا نسبيا، بفضل التعامل القوي للحكومة مع الجائحة".

وأضاف الصندوق أنه بعد الرد العاجل على الجائحة، "تحتاج سياسة الدعم إلى إعادة التوجيه نحو بناء اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وأكثر اعتمادا التكنولوجيا الرقمية وأكثر استدامة".

وقال الصندوق إن النمو على المدى المتوسط يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال وسيادة القانون وكفاءة المؤسسات المملوكة للدولة.

قبرص‏ هي دولة جزرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرب آسيا.

وهي ثالث أكبر جزيرة من حيث المساحة وكذلك من حيث عدد السكان في البحر الأبيض المتوسط، وتقع جنوب تركيا وغرب سوريا ولبنان وشمال إسرائيل وقطاع غزة ومصر وتقع على الجنوب الشرقي من اليونان.

يعود أقدم نشاط بشري معروف في الجزيرة إلى حوالي الألفية العاشرة قبل الميلاد. تشمل البقايا الأثرية من هذه الفترة قرية شويروكيتيا من العصر الحجري المحفوظة جيدًا، وقبرص هي موطن لبعض أقدم آبار المياه في العالم، استوطن اليونانيون الموكيانيون قبرص في موجتين في الألفية الثانية قبل الميلاد.

ولموقعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، احتلت قبرص بعد ذلك من قبل العديد من القوى الكبرى، بما في ذلك إمبراطوريات الآشوريين والمصريين والفرس، حتى استولى الإسكندر الأكبر على الجزيرة عام 333 قبل الميلاد.

وتم ضم الجزيرة لاحقًا إلى مصر البطلمية، ثم الإمبراطورية الرومانية الكلاسيكية والبيزنطية، ثم الحكم الإسلامي لفترة قصيرة، وسلالة لوزينيان الفرنسية وجمهورية البندقية، أعقب ذلك أكثر من ثلاثة قرون من الحكم العثماني بين 1571 و1878 (رسميًا حتى عام 1914).