محافظ الوادي الجديد يتابع الأوضاع الصحية.. ويشدد على تطبيق تدابير كورونا

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا مع رؤساء المراكز مساء اليوم الجمعة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، لمناقشة عدداً من الملفات الهامة أبرزها متابعة الأوضاع الصحية والمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

أكد الزملّوط خلال الاجتماع على تشديد الرقابة ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل تزايد أعداد الإصابات مع مراعاة الإلتزام بالمواعيد الصيفية لغلق الورش والمحلات التجارية ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.

كما استعرض المحافظ موقف العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيباََ بالمواطنين سرعة تقنين أوضاعهم بالتزامن مع بدء الموجة ال ١٧ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، موجها بسرعة إعداد تقرير عن موقف أراضي مبادرتي النخيل والحرير بكافة المراكز ومدي جدية المستفيدين منهما لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستفيدين غير الجادين خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق؛ التقى محافظ الوادي الجديد، اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد حي الأمل بالخارجة.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة موقف الترخيص لحظائر الماشية وحل مشكلة الصرف الصحي بمبني حضانة الطفل الكائنة بالحي بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي، وكذلك دراسة إمكانية السماح بإضافة غرفة للوحدات السكنية بالحي أسوة بما تم ببعض أحياء المدينة .

كما وافق المحافظ علي تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار مناسبات لخدمة أهالي الحي بعد قيامهم بالمساهمة َالمشاركة بأعمال الإنشاء

كما وجه بتوسعة وإنارة شارع أرض المعلمين ومعاينة مبني دار المناسبات الكائن بالحي وإعداد مقايسة بتكلفة الإنتهاء منه بدعم من المحافظة بقيمة ٥٠٪من التكلفة وكذلك دعم توفير أجهزة تكييف للمسجد ، كما وجه بإنارة الطريق الذي تم إنشاؤه حديثاً لربط حي المعلمين بحي الأمل وتوسعة وإنارة الشارع الرئيسي بالحي.

وكلف الزملوط مديرية الشباب والرياضة بسرعة إنشاء مركز شباب و ملاعب رياضية لخدمة أهالي وشباب الحي، كما وجه بالتنسيق مع نقابة المعلمين لإستغلال الوحدة الصحية التابعة لها بالحي لخدمة الأهالي.