صناعة المعلومات: «الاتصالات» أكبر المستفيدين من عودة السياحة الروسية

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة الاتصالات، إن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين مؤشر إيجابي بعودة السياحة الروسية لمصر التي تمثل جزءا كبيرا من السياحة الوافدة بعدد نحو ٣ ملايين سائح سنويا.

وأكد نائب رئيس الغرفة أن هذا القرار سيؤثر على الاقتصاد المصري، وقطاع الاتصالات أحد المستفيدين منه من خلال نمو قطاع المكالمات الدولية التي ستؤثر بشكل رئيسي على عائدات شركات الاتصالات في الجانبين.

وأشاد نائب رئيس الغرفة بالعلاقات المصرية الروسية التي تتمتع بالروابط التاريخية والثقافية منذ فترات كبيرة، مشير إلى أن حجم الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر زادت في السنوات الماضية لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال 2020.

وقال إن عودة السياحة والطيران الروسي إلي مصر سيفتح آفاق جيدة لزيادة حجم هذه الاستثمارات في الفترة المقبلة خاصة في مجالات اكتشاف النفط والغاز والزراعة والصناعات الغذائية والهندسة الميكانيكية، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.2 مليار دولار عام 2019 مما جعل موسكو من أكبر 10 شركاء تجاريين لمصر.