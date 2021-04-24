ظهور سيد رجب.. تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل موسى

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل موسى بأحداث مختلفة حيث كان الظهور الأول للفنانة سمية الخشاب التي تقدم شخصية حلاوتهم في المسلسل الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان حيث ظهرت كأحد معلمات السوق التي رأت موسي ينام علي باب المحل الخاص بها.

وضمن أحداث الحلقة شهدت فشل حمل عبير صبري زوجة شيخ البلد الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بينما ظهر نوفل الغجري الشخصية التي يقدمها الفنان منذر رياحنة حيث قام بالتعدي علي شقيقة موسي الشخصية التي تقدمها الفنانة هبة مجدي وصديقتها الأرمنية الشخصية التي تقدمها الفنانة هلا السعيد.

وضمن أحداث الحلقة أيضا ظهر الفنان سيد رجب في أول ظهور له حيث جمعت علاقة بينه وبين حلاوتهم حيث ظهر صاحب أحد المحلات في منطقة باب اللوق بينما ضمن الأحداث ظهر رمضان بشخصية موسى رافضا أي تعامل سيء من جانب أي شخص.

وظهر قائد الإنجليز الشخصية التي يقدمها الفنان نجيب بلحسن حيث تواجد في القاهرة بعد نقله من سوهاج عقب اعتقاده أنه قال موسى في بلدته.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .