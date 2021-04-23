نائب وزير السياحة تزور الغردقة لمتابعة حملة تطعيم العاملين بالقطاع

غادرت اليوم غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار إلى الغردقة لمتابعة حملة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا.

وأشارت شلبي في تصريحات لـ"الدستور" قبيل سفرها إلى الغردقة، إلى مغادرتها لمتابعة حملة التطعيم على أرض الواقع والتشاور مع القائمين على الحملة من وزارة الصحة بتسريع الإجراءات وإيجاد آليات سريعة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر.

وأوضحت شلبي أن الحملة تسير بخطى جيدة بجنوب سيناء، حيث يقوم القائمون على التطعيمات من وزارة الصحة بالمرور على الفنادق وتطعيم العاملين الموجودين بها ولهذا سنحاول الوصول إلى نفس الآلية أو اتباع آلية أخرى لكى يحصل العاملون بالبحر الأحمر على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت شلبي إلى أن حصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيزيد من التدفقات السياحية القادمة إلينا خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنه ستمنح طمأنينة للسائحين بأن من سيتعامل معهم داخل الفنادق والمنشآت السياحية حاصلون على اللقاح مما سيشجعهم بزيارة مصر، كما أصبح الإعلان عن تلقى كافة العاملين بالقطاع السياحي للقاح المضاد ستكون ميزة نستطيع التنافس بها مع أي دولة سياحية منافسة لنا وخاصة أن هناك استعدادا كبيرا من قبل السائحين على زيارة مصر، كما أن تلقى العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التي تعلن عنها المقاصد السياحية في العالم.

يشار إلى أن القطاع السياحي قد رحب بجهود الدولة في إطلاق حملة تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر مؤكدين ثقتهم في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بصناعة السياحة وإدراكها لأهميتها.

وصرح أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بأن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجانب أهميته لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، إلا أن له مردودا اقتصاديا كبيرا على الدخل القومي لمصر، لافتا إلى أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيقا بين كل من وزارتي الصحة والسياحة والآثار وبين الاتحاد والغرف السياحية والمستثمرين بالمشروعات السياحية على إتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي وإزالة أية معوقات أمامها.