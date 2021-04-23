الجمعة 23 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء كندا يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

تلقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا للتحصين ضد كوفيد- 19، في صيدلية بأوتاوا، وقال للصحفيين: "أنا سعيد للغاية"، وهو يتلقى الحقنة.

وبعد أن وقف أمام كاميرات القنوات التليفزيونية والمصورين لالتقاط صوره، شاهد زوجته صوفي وهي تتلقى أيضا جرعتها الأولى. 

وكانت قد لحقت بصوفي إصابة خفيفة بفيروس كورونا في بداية الجائحة في العام الماضي.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 11.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في كندا يقدر بـ293 ألفا و599 جرعة يوميا.. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 17 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1.16 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء إلى 23 ألفا و810 أشخاص. 

ومضى عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.

وأعلنت الحكومة الكندية تعليق رحلات الركاب القادمة من الهند وباكستان للشهر المقبل مع زيادة حالات كوفيد- 19 في كلا البلدين.

وقال وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، إنه نظرًا لوجود عدد كبير جدا من الأشخاص الذين يصلون إلى كندا من الهند وباكستان مصابين بفيروس كوفيد- 19، سيتم حظر جميع رحلات الركاب التجارية والخاصة من كلا البلدين اعتبارا من منتصف الليل، وأضاف أنه سيظل مسموحا برحلات الشحن، خاصة لضمان استمرار شحنات اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

كندا رئيس وزراء كندا ترودو أسترازينيكا أوتاوا

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