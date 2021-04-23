الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. نادي السينما يعرض 4 أفلام ضمن الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يعرض نادي سينما الإسماعيلية، غدا السبت، 4 عروض سينمائية، ضمن استعدادات نادي السينما لفعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في تمام الثامنة والنصف مساء غد السبت.

من جانبه، قال المخرج محمد محمدين، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، إنه من المقرر عرض 4 أفلام عالمية، والتي سبق وأن حصلت على عدد كبير من الجوائز في المهرجانات المختلفة، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، وهي: فيلم my life i don't want، فيلم Assia، فيلم Sinir، فيلم Analysis Paralysis.

وتابع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، استعدادات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، من خلال إجراء جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، لمناقشة الاستعدادات النهائية لإقامة الدورة الـ22، والمقرر إقامتها 19 مايو المقبل على مدار أسبوع.

تضمنت الجولة زيارة هيئة قناة السويس، وديوان محافظة الإسماعيلية، ولقاء مع أعضاء لجنة الإسماعيلية المنظمة للمهرجان: المخرج محمد محمدين، وحنان الضبع، لمناقشة الترتيبات النهائية للمهرجان.

من جهته، قال الباسوسي، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر إقامة حفل الافتتاح في ساحة عرض ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية ، يتم تجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت، مشيرا إلى أن استبدال قاعة قصر ثقافة الإسماعيلية المغلقة بمكان مفتوح جيد التهوية لإقامة حفل الافتتاح في إطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن مكافحة جائحة كورونا، مع تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي ومعايير الصحة والسلامة لضيوف المهرجان التي تحددها الجهات المعنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا  المستجد كوفيد- 19، والذي زاد انتشاره خلال الفترة الماضية في جميع أنحاء مصر.

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