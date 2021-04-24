الحلقة 11 من «الاختيار 2».. ظهور الشهيد عمر القاضي

نرصد عبر هذا التقرير تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 2 ورصد الأحداث التي شهدتها الحلقة، حيث بدأت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 2 تحت اسم أول الخيط، وشهدت الظهور الأول للشهيد عمر القاضي صاحب مقولة "دك الكمين"، وظهر عمر القاضي في الحلقة 11 من الاختيار 2 حيث بدأ الشهيد عمر القاضي مشاهده طالبا في أكاديمية الشرطة حيث ظهر أنه صديق الطالب شقيق زكريا يونس.

الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 2

بدأ التحقيق مع العنصر المقبوض عليه من الخلية الإرهابية التي تسببت في قتل الشهيد محمد مبروك ويحاول زكريا الذي يقدم دوره النجم كريم عبد العزيز معرفة كل التفاصيل وضغط على المتهم للانهيار والإدلاء بالمعلومات.

يذهب يوسف الرفاعي في أكبر مأمورية على تجار السلاح الذين يبيعون السلاح للإرهابيين في سيناء، ويصل زكريا إلى معلومات جديدة من العنصر الإرهابي وبالفعل يبدأ في البحث وراءها لمعرفة التمويل الصادر من الجماعة الإرهابية لعناصرها لتنفيذ العمليات الضخمة خلال هذا الوقت.

يتنكر يوسف في ملابس تجار مانجو من أجل القبض على تجار السلاح ويظهر الفنان هشام ماجد كضيف شرف للمرة الأولى ويتم جمع المعلومات من أجل القضاء على تجار المخدرات.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

يشارك في بطولة المسلسل الملحمي الاختيار 2 عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف مع كلا من النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي، وتشهد البطولة مشاركة كلا من إنجي المقدم، بشرى، والفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وسلوى عثمان والفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال كما يتواجد في المسلسل أكبر مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبوسريع والنجم أشرف عبد الباقي، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل الاختيار بجزئه الثاني يعرض للمرة الأولى عبر قناة أون في تمام الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً، والساعة 4.45 مساء.