حملات رقابية بمحطات وقود الإسكندرية للتأكد من توافر المواد البترولية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة حملات رقابية على محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام العمل بها، وتوافر المواد البترولية، وذلك بعد تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية بدءًا من اليوم.

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه على مدار اليوم، يقوم رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية، على مستوى المحافظة بحملات على جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء الإسكندرية.

وأكد «سعد الله» أن غرفة عمليات مديرية التموين، لم تتلق أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية، أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار.

يذكر أنه قد تم تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم طبقا لقرار وزير البترول و الثروة المعدنية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك كالآتى: (بنزين ٩٥ سعر اللتر ٨٧٥ قرشا، بنزين ٩٢ سعر اللتر ٧٧٥ قرشا، بنزين ٨٠ سعر اللتر ٦٥٠ قرشا، ويستمر ثبات العمل بأسعار السولار و الكيروسين والمازوت كما هو).

وكانت قد تمكنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، من ضبط مصنع لتعبئة الملح بالمنطقة الصناعية الرابعة يقوم بتجميع 4000 لتر سولار مدعم داخل تانك أرضى دون الحصول على تصريح الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال حملات قامت بها إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

تم ذلك وفقًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات والمواد البترولية حفاظا على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

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