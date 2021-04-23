السيسي: مستعدون لتوصيل الكهرباء لليبيا والسودان والأردن والعراق

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدا أن الاستقرار الذي تحقق في مصر بعد عام 2013 تحقق بجهد القوات المسلحة والداخلية والوعي الشعبي والثقافة.

وتطرق الرئيس السيسي للتعاون المصري الليبي، قائلا: "مستعدين نساعدهم كأشقاء وكعمق استراتيجي، عندنا فرصة تنظيم العمالة لليبيا، ولدينا الخبرات والانطباع، على مدار 5 سنين الدولة المصرية شركاتها قادرة وبنت 5 أنفاق تحت قناة السويس، وأنفاق المترو، ومحطات المعالجة والتحلية ومحطات الكهرباء".

وأردف الرئيس: "عندنا كهرباء زائدة حتى ألفين ميجا وات لليبيا، وللسودان وللأردن والعراق".