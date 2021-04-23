الجمعة 23 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: اتفاق السيسي وبوتين على استئناف حركة الطيران «بشرة خير»

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الاتفاق المصري الروسي على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، "بشرة خير" للسياحة المصرية، خاصة في ظل زيادة أعداد السياح الروس، الأمر الذي يؤدي لانتعاشة القطاع مرة أخرى بعد فترة من الركود.

وأوضح الدابي، خلال تصريحات له، أن قرار استئناف الطيران الروسي إلى مصر لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة مباحثات بين البلدين استمرت طيلة فترة تعليق الطيران، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى عودة رحلات الطيران الكاملة ظهر بشدة عقب موكب نقل المومياوات الملكية الذي قامت به مصر مؤخرا وتحدثت عنه دول العالم.

وتابع وكيل لجنة السياحة والآثار أن نتائج الموكب ظهرت سريعا وأتى بثماره من خلال التصريحات الروسية التي طالبت بضرورة عودة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر مرة أخرى، بعد توقف دام 5 سنوات، مؤكدا أهمية اتفاق الرئيسين، السيسي وبوتين، على عودة الطيران والسياحة، خاصة مع بدء توافر اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتطبيق اشتراطات احترازية صارمة بالمطارات.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين.

النائب محمد سعيد الدابي مجلس النواب روسيا عودة الطيران مصر وروسيا

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