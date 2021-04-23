عضو بـ«رجال الأعمال» يؤكد أهمية غرس ثقافة التصنيع والتصدير في المناهج الفنية

لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل..

ثمن الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق علي منتجات الألومنيوم بنسبة 16٪، مشدداً بالإسراع في تعميق وتشجيع الصناعة المصرية بإنتاج منتجات تامة الصنع في مصر، تلبي احتياجات السوق المحلي وتحقق فائض للتصدير، حيث أن الصناعة هي الطريق الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما شدد الدكتور كمال الدسوقي، على أهمية غرس ثقافة التصنيع والتصدير في مصر بالتعليم والمناهج الدراسية وفي الجامعات لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل ضمن رؤية شاملة تجمع كل أطراف المنظومة، ليعلم ويدرك الجميع الحكومة والمصنعين والشعب أن الصناعة هي المستقبل، وهي التي تبني النهضة والتنمية الشاملة التي نحتاجها.

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر، وأن تطوير الموارد البشرية باستمرار ضرورة، لتحقيق الطفرة والمعادلة بين توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة وبين مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا وتغير الجيل الصناعي الذي أصبح يقاس سنوياً مقارنة بالسنوات الماضية».

وتابع الدسوقي أن الحكومة نفذت في مختلف المحاور والاتجاهات خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو الإصلاح والتنمية المستدامة وحققت نجاحات كبيرة مثل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لمختلف الصناعات والقطاعات الإنتاجية بهدف زيادة نسب النمو والأرباح ورفع تنافسية الصناعات المحلية في الخارج.

كما أشار الدكتور كمال الدسوقي الي عودة برنامج المساندة التصديرية للمساهمة بقوة في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال إعادة هيكلة البرنامج ليتناسب مع الدعم والمساندة التي توفرها الدولة المنافسة لمصر لمصنعيها بالإضافة إلى اتخاذ سياسية وإجراءات صارمة لحماية الصناعة المحلية ومماثلة لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول مثل حماية بعض الصناعات من الإغراق والتي تواجه منافسة غير عادلة وسياسات تضر بالصناعة المحلية.